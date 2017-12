Federer bate Agassi no Masters de Houston O suíço Roger Federer derrotou o norte-americano Andre Agassi na primeira rodada do Grupo Azul da Copa do Mundo de Tênis. O placar final da partida, que terminou na madrugada desta terça-feira, foi 6-7 (3-7), 6-3 e 7-6 (9-7). Federer conseguiu a vitória após salvar dois match points na morte súbita do terceiro set. A partida durou 2h21min. "Foi uma grande vitória, conseguida em uma quadra em que não me sinto confortável e diante de um jogador da classe de Agassi, de quem eu nunca havia ganhado antes", comemorou o suíço. Federer disputará na quarta-feira sua segunda partida, contra o argentino David Nalbandian, que nesta segunda derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero. Ferrero enfrentará Agassi.