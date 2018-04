Federer bate Berdych e avança às semifinais em Roma; Melo cai nas duplas

O duelo desta sexta foi o 20º entre Federer e Berdych, agora com 14 vitórias e seis derrotas do suíço. Dessa vez, o checo até conseguiu a primeira quebra de serviço da partida, no quinto game, mas permitiu a reação de Federer. O suíço devolveu a quebra no sexto game e conseguiu mais uma, no oitavo, fechando a parcial em 6/3.

No segundo set, Federer não teve o seu saque ameaçado por Berdych. Além disso, o suíço converteu os dois break points que teve, no sétimo e nono games. Assim, voltou a vencer por 6/3, garantindo a sua passagem às semifinais em Roma.

Federer nunca foi campeão desse Masters 1000, tendo sido finalista em 2003, 2006 e 2013. Em busca da inédita conquista, ele vai encarar nas semifinais o vencedor do duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o suíço Stan Wawrinka.

O espanhol David Ferrer também garantiu presença nas semifinais do Masters 1000 de Roma. Nesta sexta-feira, o número 8 do mundo avançou ao derrotar o belga David Goffin, 20º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, em 2 horas e 9 minutos.

Ferrer agora espera a definição do seu próximo adversário em Roma, que sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci, e o japonês Kei Nishikori. O espanhol foi vice-campeão do torneio italiano em 2010.

DUPLAS - Pelo torneio de duplas do Masters 1000 de Roma, Marcelo Melo acabou sendo eliminado nas quartas de final com uma virada. Nesta sexta, ele e o croata Ivan Dodig perderam para o australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 10/7, em 1 hora.