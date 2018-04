Federer bate freguês e Andy Murray vence fácil em Melbourne

MELBOURNE - Roger Federer e Andy Murray voltaram a confirmar favoritismo de forma tranquila, nesta quinta-feira, e garantiram vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália. Segundo cabeça de chave do Grand Slam realizado em Melbourne, o suíço venceu o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, enquanto o tenista britânico, o terceiro pré-classificado da competição, aplicou 6/2, 6/2 e 6/4 sobre o português João Sousa.

Quatro vezes campeão do Aberto da Austrália, em 2004, 2006, 2007 e 2010, Federer obteve nesta quinta a sua 18.ª vitória em 20 confrontos com Davydenko e agora terá pela frente o tenista local Bernard Tomic, que nesta segunda rodada superou o alemão Daniel Brands por 3 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 7/5, 7/6 (7/3) e 7/6 (10/8).

Já Murray vai enfrentar na próxima fase o lituano Ricardas Berankis, que desbancou o alemão Florian Mayer, 25.º cabeça de chave, com surpreendente facilidade ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/1.

O duelo de Federer fechou a programação do dia do torneio masculino de simples em Melbourne e o suíço passou pelo seu velho freguês com autoridade. O atual vice-líder do ranking mundial esteve sólido no saque, pois não ofereceu nenhum break point a Davydenko em todo duelo, e ainda aproveitou três de 13 chances de quebrar o serviço do russo. O recordista de títulos de Grand Slam só não teve uma facilidade ainda maior para vencer porque cometeu 42 erros não-forçados, contra 39 do seu adversário, que em compensação acumulou apenas 17 winners, diante de 35 de Federer.

Murray, por sua vez, comprovou a sua maior categoria nesta quinta sem sustos diante de João Sousa. Assim como fez o suíço com Davydenko, ele não cedeu nenhum break point ao português e converteu cinco de oito break points para encaminhar rapidamente o seu triunfo. Para completar, o britânico contabilizou 14 aces e ganhou 80% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Outro tenista de destaque que avançou com facilidade à terceira rodada nesta quinta foi Juan Martín del Potro. Sexto cabeça de chave, o argentino superou o alemão Benjamin Becker por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Desta forma, ele se credenciou para encarar na terceira rodada o francês Jeremey Chardy, que na segunda fase do Grand Slam derrotou o espanhol Marcel Granollers, de virada, com 6/3, 3/6, 6/1 e 6/2.

Já Jo-Wilfried Tsonga justificou a sua condição de sétimo pré-classificado nesta quinta ao passar pelo japonês Go Soeda em sets diretos, com parciais de 6/3, 7/6 (7/1) e 6/3. E o próximo rival do tenista francês será o algoz de Thomaz Bellucci, que após eliminar o brasileiro na estreia superou na segunda rodada uma maratona de quase 5 horas de jogo, sob um calor de 40ºC em Melbourne, para vencer o australiano James Duckworth por 3 sets a 2, com 3/6, 6/3, 6/4, 6/7 (3/7) e 10/8.

Outros seis cabeças de chave asseguram classificação à terceira rodada nesta quinta-feira. Foram eles: os franceses Richard Gasquet e Gilles Simon, o croata Marin Cilic, o canadense Milos Raonic, o alemão Philipp Kohlschreiber e o italiano Andreas Seppi.

O francês Gael Monfils, ex-top 10 que tenta retomar espaço no circuito profissional depois de ter ficado afastado de boa parte da temporada passada por causa de uma lesão no joelho, se credenciou para encarar o compatriota Gilles Simon na próxima fase ao passar pelo taiwanês Yen-Hsun Lu por 3 sets a 1, com 7/6 (7-5), 4/6, 0/6, 6/1 e 8/6, em um jogo no qual abusou do direito de arriscar no saque, pois acumulou nada menos do que 29 aces e cometeu 23 duplas faltas