Federer bate Hewitt e disputa final Sem perder um set sequer ainda na competição (cinco jogos), a revelação suíça Roger Federer conquistou vaga na final do Masters Series de Miami, ao derrotar nada menos do que o tenista número 1 do mundo, Lleyton Hewitt, por 2 sets a 0, com parciais convincentes de 6/3 e 6/4. Com este resultado, Federer, também chamado de Fedex pela rapidez de seu jogo, acabou com uma invencibilidade de 15 partidas do tenista australiano e termina também com uma série de 22 vitórias de Hewitt nos Estados Unidos, onde não perdia desde a campanha vitoriosa do US Open do ano passado. Com esta espetacular vitória em Key Biscayne, Roger Federer vai decidir o título do Masters Series de Miami diante de Andre Agassi - que eliminou Marcelo Rios por 6/7 (9/7), 6/4 e desistência. O tenista norte-americano defende o título conquistado ano passado, enquanto para Federer só a classificação para a final já o colocará no grupo dos dez primeiros do ranking. A final masculina será domingo, às 14 horas (horário de Brasília), com transmissão pela SporTV. Agassi é o número 9 do ranking e Federer, 14. O campeão leva um prêmio de US$ 456 mil, enquanto o vice-campeão embolsa um cheque de US$ 240 mil. A final feminina entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams será neste sábado, às 14 horas.