Federer bate Hewitt sem dificuldades O suíço Roger Federer derrotou na noite de quarta-feira o australiano Lleyton Hewitt por dois sets a zero com parciais de 6-3 e 6-4, na segunda rodada do Masters Cup de Houston. Federer tinha uma vantagem de 4-2 no segundo set, quando começou a chover e a partida foi suspensa. De volta à quadra, depois de quase uma hora, o suíço manteve o domínio do jogo e confirmou a vitória, a quinta consecutiva sobre Hewitt.