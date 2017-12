Federer bate Moyá e segue invicto Invicto e principal candidato ao título do Masters Cup de Houston, o tenista suíço Roger Federer derrotou na madrugada desta sexta-feira o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, em jogo válido pelo Grupo Vermelho, e confirmou sua passagem às semifinais do torneio que distribui US$ 3, 7 milhões em prêmios.