Federer bate Murray e vai à final do Masters de Cincinnati

No duelo entre os dois melhores tenistas do mundo na atualidade, o suíço Roger Federer superou o escocês Andy Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (10/8), e está na final do Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos. Esta foi a terceira vitória de Federer sobre Murray, que ocupa o segundo lugar do Ranking da ATP desde segunda-feira. Eles já jogaram nove vezes.

Federer chega à quarta final da temporada e busca o terceiro título - venceu Roland Garros, Wimbledon e Masters de Madri, e perdeu para Rafael Nadal a decisão do Aberto da Austrália. Na final, Federer vai encarar o sérvio Novak Djokovic.

