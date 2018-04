Federer bate Paire e pega Nadal na final em Roma Roger Federer e Rafael Nadal farão mais uma decisão neste domingo. Depois do espanhol passar por Tomas Berdych, foi a vez do suíço derrotar o francês Benoit Paire neste sábado, por 2 sets a 0, e garantir-se na final do Masters 1000 de Roma. Sem grandes sustos, o número 3 do ranking mundial fez 7/6 (7/5) e 6/4, em pouco menos de uma hora e meia de partida.