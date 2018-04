Federer bate Sampras no 1.º duelo entre os melhores do tênis

O suíço Roger Federer superou nesta terça-feira o norte-americano Pete Sampras por 2 sets a 0, na primeira de uma série de partidas de exibição entre os dois, considerados os melhores tenistas de todos os tempos, realizada na Coréia do Sul. Federer, atual número um do mundo, e Sampras, o primeiro do ranking de 1995 a 1999, se enfrentaram oficialmente apenas uma vez, nas oitavas-de-final de Wimbledon, em 2001, com vitória do suíço por 3 sets a 2. Apesar de ter conquistado o quarto título da Masters Cup no domingo, Federer venceu o cansaço e superou o norte-americano, recordista de títulos de Grand Slam, com 14, com parciais de 6/4 e 6/3. O duelo entre o suíço, que soma 12 títulos de Grand Slam, e Sampras, que se aposentou em 2002, era muito aguardado e começou depois que os dois tenistas dividiram um curso para crianças. Sampras, de 36 anos, mostrou que mantém a boa forma e marcou dois aces na primeira vez em que esteve com o saque, e apresentou o mesmo estilo elegante de jogo. Apesar da diferença de idade - Federer tem 26 anos -, o norte-americano disse que se sentiu bem em quadra e afirmou que sua derrota ocorreu porque Federer é o melhor tenista do mundo. "E [porque] eu me aposentei há cinco anos", disse Sampras. Federer afirmou que o norte-americano foi um de seus ídolos e que sua ausência do circuito profissional teria peso na partida. No entanto, o jogo foi bastante competitivo e atrativo para o público, que viu belas jogadas. Federer e Sampras voltarão a se enfrentar na quinta-feira em Kuala Lumpur, na Malásia, e no sábado em Macau, na China.