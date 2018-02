Federer bate Tommy Haas pelas semifinais do ATP de Dubai Líder do ranking da ATP, o tenista suíço Roger Federer derrotou nesta sexta-feira o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, pelas semifinais do Torneio de Dubai, competição que distribui cerca de R$ 3 milhões em prêmios. Federer, que busca seu 47.º título na carreira, precisou de 1h31 para derrotar o alemão - o suíço teve 11 aces, contra apenas cinco de Haas. Ao todo, esta foi a oitava vitória de Federer sobre o rival em dez partidas disputadas. Agora, o suíço, que no ano passado foi vice em Dubai (perdeu para o espanhol Rafael Nadal), enfrentará na final o russo Mikhail Youzhny, que passou pelo sueco Robin Soderling por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h15 de duelo. Como profissionais, Federer e Youzhny se enfrentaram por oito oportunidades - o suíço ganhou todas. O último confronto entre os tenistas aconteceu em janeiro deste ano, no Aberto da Austrália, quando Federer ganhou por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 7/6 (7/5).