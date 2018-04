Federer bate Tsonga e estreia com vitória no ATP Finals

LONDRES - Roger Federer iniciou a defesa do seu título no ATP Finals com uma vitória sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4, neste domingo, em Londres. A partida abriu o torneio (antiga Masters Cup) que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Foi a segunda vitória seguida do suíço sobre Tsonga. No domingo passado, Federer faturou o Masters 1000 de Paris ao derrotar o tenista local em dois sets. Com o triunfo em Londres, o pentacampeão do torneio saiu na frente no Grupo B, que conta ainda com Rafael Nadal e Mardy Fish. Eles se enfrentam ainda neste domingo. O Grupo A será aberto na segunda-feira com os duelos entre Andy Murray e David Ferrer, e Novak Djokovic e Tomas Berdych.

No jogo de abertura do ATP Finals, Federer teve um início arrasador ao faturar duas quebras de saque e fechar o set em apenas 21 minutos, sem ter o saque ameaçado. Tsonga, porém, reagiu prontamente no segundo set e devolveu a parcial nas mesmas condições.

Mas o francês não conseguiu manter o ritmo no terceiro. Federer repetiu a boa atuação do início e, com grande aproveitamento no serviço, impôs nova quebra ao rival e confirmou a vitória após 1h28min.

Em bom momento neste fim de temporada, Federer busca seu terceiro título seguido no ano - também venceu na Basileia, no início do mês -, o sexto no ATP Finals e o 70º troféu da carreira. Por uma combinação de resultados, o suíço poderá ainda retomar o terceiro lugar no ranking, desbancando o escocês Andy Murray.