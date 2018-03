Federer bate Verdasco e é semifinalista em Hamburgo

Roger Federer deu mais um passo, nesta sexta-feira, rumo ao pentacampeonato do Masters Series de Hamburgo. O suíço chegou à semifinal do torneio ao superar, mais uma vez sem dificuldades, o espanhol Fernando Verdasco. Em 1h20min de jogo, o líder do ranking mundial bateu o 28.º colocado por 2 a 0, com duplo 6/3. Veja também: Nadal vence e defende 2.º lugar contra Djokovic na semi Na briga por uma vaga na final, Federer terá pela frente o italiano Andréas Seppi, que se classificou após vencer o alemão Nicolas Kiefer por 2 a 1, parciais de 6/3, 5/7 e 7/5. O suíço venceu a única partida diante do italiano. Desde 2002, quando conquistou seu primeiro título em Hamburgo, Federer só perdeu uma vez no saibro alemão. Foi em 2003, quando caiu diante do australiano Mark Philippoussis, nas oitavas-de-final. Na outra semifinal, o espanhol Rafael Nadal encara o sérvio Novak Djokovic. Além da classificação à grande final do torneio de Hamburgo, Nadal, número dois do mundo, e Djokovic, o terceiro, brigam pela vice-liderança do ranking da ATP.