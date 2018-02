Federer bate Younzhny e chega às oitavas na Austrália Roger Federer continua em sua caminhada rumo ao título do primeiro Grand slam do ano, o Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira o suíço número um do mundo bateu o russo Mikhail Younzhny por 3 sets a 0 e está nas oitavas-de-final do torneio. Seu adversário será o sérvio Novak Djokovic. Concentração desde o início da partida. Esta foi a chave para a vitória de Federer por 6/3, 6/3 e 7/6 (7/5). O suíço esqueceu a irritação de seus primeiros jogos na competição abriu vantagem no quarto game e fechou o primeiro set com certa tranqüilidade. No final Federer chegou a abrir uma vantagem de três games quando passou a errar bolas fáceis e deixou o russo reagir. Na base da garra, Youzhny levou o set para o tie-break, mas o suíço mostrou porque está no topo do ranking, teve calma nos momentos decisivos e fechou com um 7/5. O jovem sérvio Novak Djokovic, de apenas 19 anos, realizou mais uma boa partida em Melbourne e venceu o tailandês Danai Udomchoke com parciais de 6/3, 6/4, 5/7 e 6/1. Udomchoke, 102.º do mundo, surpreendeu na campanha do Aberto da Austrália. Além de chegar na terceira rodada de um Grand Slam, bateu na segunda fase o ex-número 1 do mundo Juan Carlos Ferrero. Federer já enfrentou o sérvio duas vezes na temporada passada. Em abril, na primeira fase do Masters Series de Monte Carlo, chegou a perder um set para Djokovic, no saibro. Mas em setembro, na disputa entre Suíça e Sérvia pela Copa Davis, venceu o jovem tenista com facilidade. "É um jogo perigoso para mim, sem dúvida", admite o número o suíço. "Claro que sou o grande favorito, mas este pode ser o grande momento dele, quando poderá fazer seu nome. Mas ele já perdeu esta oportunidade duas vezes. Normalmente, quando derroto um cara duas vezes, sei como enfrentá-lo. Espero poder tirar vantagem disso." Outros resultados da chave masculina do Aberto da Austrália Richard Gasquet (FRA) venceu Gael Monfils (FRA) - 6/0, 4/6, 7/5 e 6-3 Mardy Fish (EUA) venceu Wayne Arthurs (AUS) 3/0 e abandono Mario Ancic (CRO) venceu Dominik Hrbaty (ESL) - 6/3, 6/2 e 6/1 David Ferrer (ESP) venceu Radek Stepanek (RCH) - 6/7(7/5), 4/6, 6/0, 6/4 e 6/3 *Atualizado às 9h15