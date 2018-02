Federer busca coroação em Wimbledon Como manda a tradição, o atual campeão, o suíço Roger Federer, abre o Torneio de Wimbledon, nesta segunda-feira, na primeira partida da quadra central. Vai enfrentar um tenista sem muita história, o inglês Alex Bogdanovic, mas que já caiu nas graças da torcida e dos orgulhosos e conservadores organizadores do campeonato ao declarar que desde os nove anos seu sonho era o de enfrentar um campeão no chamado `templo do tênis´, a quadra central do All England Club. Esta e muitas outras tradições fazem de Wimbledon um torneio especial. Vencer nas centenárias quadras de grama mexem com a emoção dos tenistas e levam a torcida a ficar fascinada. Situado num subúrbio londrino, entre belas casas do conhecido setor SW 19, e próximo a uma região mais popular, uma espécie de vila industrial, como é Southfields - a estação mais próxima do clube -, o torneio consegue aproximar o povo da realeza, das celebridades, assim como acontecem nos festivais de cinema ou entrega do Oscar, em que muita gente passa horas para ver a passagem dos artistas. Em Wimbledon há uma semelhança. Afinal, tem gente que paga ingresso e nem mesmo se preocupa em ver os jogos. Prefere acotovelar-se à frente da entrada do Royal Box, na esperança de ver de perto uma celebridade - que nem sempre reconhece - ou mesmo um membro da família real. Nas quadras, e também fora delas, as vitórias valem fortunas. Com a libra valendo mais que o Euro, também valorizado em relação ao dólar, o campeão vai levar um prêmio superior a US$ 1 milhão. Só para entrar na disputa, o tenista já leva US$ 12 mil, fora algumas mordomias, como diárias para pagamento de hotéis e créditos de alimentação. As casas de apostas londrinas também movimentam fortunas, com as indicações de campeões. Federer está muito bem cotado para ganhar o troféu pelo segundo ano consecutivo e com seu jeito, sempre simpático, confessa que jamais se interessou em conhecer sua cotação nas casas de apostas. "Meu objetivo é mostrar que realmente mereço um novo título", disse o suíço em entrevista assim que chegou a Wimbledon. "Sei que vou jogar meio pressionado, por não ter passado pela primeira semana de Roland Garros - perdeu para Gustavo Kuerten na terceira rodada -, mas sinto que posso ser campeão novamente. O seu caminho para a final será cheio de pedras. Pode cruzar com adversários como Lleyton Hewitt, Marat Safin e Paradorn Srichaphan. A parte inferior da chave, com Andy Roddick, como o líder, tem bons jogadores, mas não muito bem adaptados ä grama, como Guillermo Coria ou Juan Carlos Ferrero. Este ano, o torneio náo terá novamente Gustavo Kuerten, nem mesmo o carismático norte-americano Andre Agassi. Os dois sofrem do mesmo mal: dores no quadril. Feminino - No lado feminino, as irmãs Williams - que venceram as últimas quatro edições do torneio, Venus em 2000 e 2001, e Serena em 2002 e 2003 - estão tão esperançosas em dominar novamente na grama de Wimbledon, que até aproveitaram a competição para lançarem um livro: `Como Jogar Tênis`. Entre os brasileiros, Flávio Saretta, que no ano passado chegou à terceira rodada, deve estrear também nesta segunda-feira diante do suíço Ivo Heuberger, enquanto André Sá - quadrifinalista na competição em 2002 - desta vez precisou passar pelo qualifying, para enfrentar o marroquino Hicham Arazi em jogo a ser disputado provavelmente na terça-feira.