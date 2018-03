Federer causa a 1ª surpresa em Paris Bastaram poucos jogos para surgir a primeira grande surpresa em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, que começou nesta segunda-feira. O suíço Roger Federer, cabeça-de-chave número 5 e um dos favoritos ao título, foi eliminado logo na estréia. Ele perdeu para o peruano Luis Horna por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/2 e 7/6 (7/3). Número 88 do ranking mundial, Luis Horna precisou de 2 horas e 11 minutos para desbancar o favorito Federer e conquistar sua primeira vitória em um torneio de Grand Slam. Assim, o suíço, que vinha de uma impressionante seqüência de 12 vitórias e apenas 2 derrotas na temporada nas quadras de saibro, está fora da disputa. E o jovem peruano de 22 anos enfrentará agora o holandês Martin Verkerk, que derrotou o croata Zeljo Krajan por 6/3, 6/4 e 6/4. Outra eliminação surpreendente nesta segunda-feira foi a do tailandês Paradorn Srichphan. Cabeça-de-chave número 10 do torneio, ele perdeu para o eslovaco Dominik Hrbaty por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/0 e 7/5. A primeira rodada também teve duas vitórias argentinas, com Mariano Puerta fazendo 6/2, 4/6, 7/6 (7/1) e 6/1 no norte-americano Justin Gimelstob e Mariano Zabaleta ganhando do espanhol Feliciano Lopez por 6/2, 7/6 (10/8) e 6/0. Em outros jogos, o alemão Rainer Schuettler derrotou o norte-americano Cecil Mamiit por 6/1, 2/6, 6/4 e 6/2, o marroquino Younes El Aynaoui ganhou do francês Anthony Dupuis por 6/4, 6/4 e 6/4, o belga Xavier Malisse venceu o espanhol Alex Calatrava por 7/5, 6/4 e 6/2 e o austríaco Stefan Koubek eliminou o alemão Alexander Popp por 7/5, 6/2 e 6/3.