Federer chega à final e ao topo do ranking O tenista suíço Roger Federer derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0 nesta sexta-feira, e se classificou para a final do Aberto da Austrália - o primeiro Grand Slam da temporada. De quebra, o suíço ainda garantiu a primeira colocação no ranking mundial da ATP. Cabeça-de-chave número 2, Federer venceu até com certa facilidade, ao fazer 6-4, 6-1 e 6-4 em apenas 1h30 de jogo. Na final, Federer vai enfrentar o russo Marat Safin, que na outra semifinal, venceu o norte-americano Andre Agassi por 3 sets a 2.