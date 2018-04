Federer chega à marca de 200 semanas seguidas no topo da ATP

O suíço Roger Federer atingiu nesta segunda-feira a marca de 200 semanas consecutivas como número um do tênis mundial no Ranking de Entradas da ATP. Federer atingiu a marca pela primeira vez em 2 de fevereiro de 2004, ao bater o russo Marat Safin por 7/6 (7/3), 6/4 e 6/2 e conquistar o Aberto da Austrália pela segunda vez - hoje, ele tem 12 conquistas em torneios do Grand Slam. Desde que assumiu o topo da lista, o tenista nascido na Basiléia levou nada menos que 41 títulos em 65 torneios disputados, com 308 vitórias e 24 derrotas. Os únicos tenistas que o derrotaram mais de uma vez foram o espanhol Rafael Nadal e os argentinos David Nalbandián e Guillermo Cañas. O australiano Lleyton Hewitt, os espanhóis Juan Carlos Ferrero e Nadal e o americano Andy Roddick foram os únicos que tentaram retirá-lo da liderança, mas nenhum deles foi capaz de fazê-lo. Ferrero foi número dois do mundo oito semanas, seguido de Hewitt (25), Roddick (44) e Nadal (123). No início do ano, Federer bateu o recorde de Jimmy Connors de semanas seguidas como número um do mundo. O americano ficou 160 no topo, de 29 de julho de 1974 a 22 de agosto de 1977. Mas o suíço ainda precisa superar outros grandes nomes na disputa pela marca em semanas não consecutivas, como o americano Pete Sampras (286), seu recente adversário em jogos de exibição pela Ásia, o jogador de origem tcheca Ivan Lendl (270) e o próprio Connors (268). Entre os brasileiros, o destaque foi o gaúcho Marcos Daniel, derrotado na final da etapa de Buenos Aires da Copa Petrobras para o tenista local Sergio Roitman por 6/1 e 6/4. O jogador subiu cinco posições e aparece na 118.ª colocação. Classificação dos dez melhores e dos brasileiros no Ranking de Entradas: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.180 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 5.735 3.º Novak Djokovic (SER) - 4.470 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.825 5.º David Ferrer (ESP) - 2.750 6.º Andy Roddick (EUA) - 2.530 7.º Fernando González (CHI) - 2.005 8.º Richard Gasquet (FRA) - 1.930 9.º David Nalbandián (ARG) - 1.775 10.º Tommy Robredo (ESP) - 1.765 118.º Marcos Daniel (BRA) - 380 188.º Flávio Saretta (BRA) - 227 193.º Júlio Silva (BRA) - 219 201.º Thomaz Bellucci (BRA) - 211 227.º Franco Ferreiro (BRA) - 177 252.º Ricardo Mello (BRA) - 157