Federer com dúvidas na Masters Cup Favorito para conquistar o tricampeonato da Masters Cup, o tenista número 1 do mundo, Roger Federer, coloca em dúvidas suas condições para defender o título. Ele estréia na madrugada deste domingo, diante do argentino David Nalbandian, na partida de abertura da milionária competição em Xangai, mas avisa que não está na sua melhor forma. ?Para ser honesto, não me sinto em condições de defender o título?, avisou Federer, que há quatro semanas estava de muletas por causa de uma lesão no tornozelo. ?Espero que possa jogar sem dores pelo menos no primeiro game.? Seja qual for o resultado em Xangai, Federer já tem garantida a liderança do ranking, tamanha sua vantagem sobre o segundo colocado, o espanhol Rafael Nadal. A Masters Cup é, proporcionalmente, o torneio que mais dá pontos e também o mais milionário. São US$ 4,5 milhões para oito competidores. O jogador que vencer o título, de forma invicta ? sem perder na fase de classificatória, o round robin ? acumula US$ 1,5 milhão em prêmio. Além da estréia de Federer diante de Nalbandian, a Masters Cup de Xangai terá ainda na rodada de abertura o duelo entre o argentino Guillermo Coria e o croata Ivan Ljubicic. Na rodada desta segunda-feira, estréia outro astro muito venerado na Ásia: o norte-americano André Agassi pega o russo Nikolay Davydenko e, a seguir, o espanhol Rafael Nadal joga com o argentino Gaston Gáudio.