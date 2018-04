Federer começa Roland Garros com vitória fácil sobre colombiano

O suíço Roger Federer nem precisou suar muito para vencer na estreia em Roland Garros. Neste domingo, o cabeça de chave número 2 do Grand Slam francês ficou longe de suas melhores atuações, mas ainda assim passou com facilidade pelo colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4, em 1h49min de partida.

Depois de eliminar o número 111 do mundo, que só entrou na chave principal por conta da lesão de Milos Raonic, Federer agora espera para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre o espanhol Marcel Granollers, 56.º do ranking da ATP, e o alemão Matthias Bachinger, 125.º.

Federer pouco suou para vencer neste domingo e fez apenas o suficiente em cada set. Conseguiu quatro quebras no total, encaixou oito aces e não cometeu nenhuma dupla falta, para, assim, conquistar sua 282.ª vitória em torneios de Grand Slam, sendo a 62.ª em Roland Garros.

O compatriota de Federer, Stan Wawrinka, viveu dia parecido e não teve maiores dificuldades para estrear com vitória em Paris. Cabeça de chave número 8, ele passou por 3 sets a 0 pelo turco Marsel Ilhan, número 82 do mundo, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/3.

Agora, Wawrinka também vai esperar para conhecer seu adversário na segunda rodada do torneio. O suíço terá pela frente quem avançar do duelo entre o sérvio Dusan Lajovic, 75.º do mundo, e o argentino Máximo González, número 115 do ranking.

Em outras partidas já encerradas deste primeiro dia de Roland Garros, o bósnio Damir Dzumhur contou com o abandono do russo Mikhail Youzhny no terceiro set para avançar. O checo Lukas Rosol passou pelo sueco Elias Ymer, o alemão Philipp Kohlschreiber derrotou o japonês Go Soeda, o espanhol Roberto Bautista Agut eliminou Florian Mayer e o cipriota Marcos Baghdatis despachou o croata Ivo Karlovic.