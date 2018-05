Federer confirma volta a Montecarlo após dois anos

MONTECARLO - Roger Federer decidiu retornar ao saibro do Masters 1000 de Montecarlo, segundo confirmou a organização do torneio nesta terça-feira. O suíço voltará a competir em Mônaco, a partir de domingo, após ficar ausente da competição nas últimas duas temporadas.

Federer, de 32 anos, havia cortado Montecarlo do seu calendário para reduzir o número de torneios disputados nos últimos anos. O suíço alegara cansaço e preocupação com a família, com quem esperava passar mais tempo, para fazer os cortes na sua programação anual.

No entanto, o recordista de títulos de Grand Slam voltou atrás nesta semana e decidiu aceitar o convite apresentado pelos organizadores de Montecarlo - pelo calendário inicial, ele só voltaria a jogar no Masters de Madri, no início de maio. Em boa fase, Federer é o tenista que mais obteve vitórias até agora neste ano dentro do Top 4 do ranking da ATP.

Embalado, o suíço espera encerrar em Montecarlo uma sequência de decepções. Em sua última participação, em 2011, fora eliminado pelo austríaco Jurgen Melzer nas quartas de final. Em 2009 (não competiu em 2010), caiu diante do compatriota Stanislas Wawrinka nas oitavas. E, entre 2006 e 2008, perdeu três finais consecutivas para Rafael Nadal.