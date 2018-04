Federer conhece adversários da Masters Cup de Xangai

O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, enfrentará o russo Nikolay Davydenko, o norte-americano Andy Roddick e o chileno Fernando González no Grupo Vermelho da Masters Cup de Xangai, segundo sorteio da ATP realizado nesta quarta-feira na China. No Grupo Dourado ficaram o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, o sérvio Novak Djokovic, o também espanhol David Ferrer e o francês Richard Gasquet. O torneio, em que Federer é o atual campeão, será disputado de 11 a 18 de novembro, no Estádio Qi Zhong, em Xangai. O espanhol Tommy Robredo é o primeiro reserva da competição, uma vez que o argentino David Nalbandian desistiu de viajar à China para aguardar por uma vaga. Ordem de jogo da primeira rodada: Domingo, 11 de novembro Rafael Nadal (ESP) x Richard Gasquet (FRA) Novak Djokovic (SER) x David Ferrer (ESP)