Federer conquista 1.º título no ano O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, começou 2005 da melhor forma possível. Conquistou neste sábado seu primeiro título do ano, o Torneio de Doha, ao bater o croata Ivan Ljubcic por 6-3 e 6-1, em pouco mais de uma hora. É o 23.º título dele na carreira como profissional.