Federer conquista bi do Masters de tênis Com mais um show de técnica e habilidade, o suíço Roger Federer terminou o ano da maneira como começou: dominando. Num jogo que sofreu atrasos e foi interrompido por causa das chuvas, o número 1 do mundo derrotou o australiano por 6/3 e 6/2 e conquistou o bicampeonato do Masters Cup, em Houston. O título no último grande torneio de 2004 coroa uma temporada brilhante do tenista suíço. Começou o ano com a conquista do Aberto da Austrália e venceu um total de 11 campeonatos, incluindo três Grand Slams (Austrália, Wimbledon e US Open). Federer também estabeleceu um novo recorde na história do tênis: ganhou a 13ª final que disputa em seguida. Sobre Hewitt marcou ainda sua 23ª vitória consecutiva diante de um tenista entre os dez primeiros do mundo. Pelo troféu em Houston, Federer embolsou um cheque de US$ 1,520 milhão e passa à cifra de US$ 6 milhões em prêmios acumulados em 2004. Lleyton Hewitt, com o vice-campeonato, vai terminar o ano como 3º do ranking e em Houston ganhou US$ 700 mil. Nos próximos três anos, o Masters volta a ser jogado em quadra coberta, indo para Xangai.