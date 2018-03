Federer conquista o título em Hamburgo Aos 23 anos, Roger Federer reina soberano no tênis mundial. Neste domingo, o suíço deu mais uma prova de sua supremacia, ao conquistar o título do Masters Series de Hamburgo com a vitória sobre o francês Richard Gasquet por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 7/6 (7/4). Foi o terceiro título de Federer em Hamburgo, repetindo o feito de 2002 e 2004. Foi também a 6ª vez que ele foi campeão nesta temporada, em 8 torneios disputados. E foi a 19ª vitória seguida em finais, um recorde. Só neste ano, Federer coleciona 41 vitórias e apenas 2 derrotas. E a final deste domingo foi ainda mais significativa porque ele bateu justamente um dos dois únicos tenistas que o venceram em 2005 - o outro foi o russo Marat Safin, no Aberto da Austrália. Número 56 do ranking mundial, o jovem Richard Gasquet, de apenas 18 anos, havia derrotado Federer no Masters Series de Montecarlo. Mas não conseguiu repetir o feito em Hamburgo, torneio que distribuiu US$ 2,7 milhões. Federer, inclusive, já soma mais de US$ 2 milhões em prêmios só nesta temporada, em que foi campeão em Roterdã, Miami, Indian Wells, Doha, Dubai e Hamburgo. Com isso, são 28 títulos na carreira que começou profissionalmente em 1998. Na liderança do ranking mundial há muito tempo, Federer parte agora para o grande desafio que lhe resta na carreira: Roland Garros. Esse é o único título do Grand Slam que ele ainda não conquistou e tentará acabar com isso a partir do dia 23 de maio, na França.