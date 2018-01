Federer conquista o título em Roterdã O tenista suíço Roger Federer sofreu neste domingo para conquistar o título do Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribuiu prêmios de cerca de US$ 1 milhão. Número 1 do mundo, ele teve trabalho para derrotar o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6 (7/5). Foi o segundo título de Federer no ano, repetindo o feito de Doha, no Catar. No outro torneio que participou em 2005, o tenista suíço caiu nas semifinais do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Além disso, ele ampliou para 15 o número de vitórias seguidas em finais que disputa.