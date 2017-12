Federer conquista o título em Viena O tenista suíço Roger Federer conquistou neste domingo o título do Torneio de Viena, na Áustria, que distribuiu US$ 765 mil em prêmios. Na final, ele ganhou do checo Jiri Novak por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/1, 3/6 e 6/4, em 2 horas e 9 minutos de jogo. Com a vitória em Viena, Federer mantém as chances de conseguir uma vaga no Masters Cup de Xangai, que reunirá os 8 melhores tenistas da temporada - deve passar do 10º para o 7º lugar no ranking da Corrida dos Campões. Aos 21 anos, o suíço conquistou neste domingo o seu quarto título na carreira, sendo o terceiro só neste ano.