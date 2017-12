Federer conquista título em Hamburgo O tenista suíço Roger Federer conquistou o título do Masters Series de Hamburgo, neste domingo, ao derrotar o argentino Guillermo Coria, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/2 e 6/3, em 2h20 de jogo. Este é o terceiro título de Masters Series de Federer, que soma 15 conquistas na carreira. Federer, número 1 do mundo, foi campeão em Hamburgo também em 2002.