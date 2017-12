Federer consegue a terceira vitória O tenista suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e terminou invicto a primeira fase da Masters Cup de Xangai, torneio que reúne os melhores da temporada e distribui US$ 4,45 milhões em prêmios. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo derrotou o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 1/6 e 6/2. Com 3 vitórias em 3 jogos nesta fase, Federer garantiu a primeira colocação do grupo vermelho e passou para as semifinais. O outro classificado da chave é o argentino David Nalbandian, que derrotou nesta quinta-feira o croata Ivan Ljubicic por duplo 6/2. Os adversários de Federer e Nalbandian nas semifinais serão definidos apenas nesta sexta-feira, quando acontece a última rodada do grupo ouro. O russo Nikolay Davydenko já está classificado, mas tenta garantir a primeira colocação da chave no jogo contra o argentino Mariano Puerta. Enquanto o chileno Fernando Gonzalez e o também argentino Gaston Gaudio decidem a outra vaga.