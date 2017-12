Federer continua como líder na ATP Roger Federer continua tranqüilo como líder dos rankings da ATP (Entrada e Corrida dos Campeões). A nova versão das listas foi divulgada nesta segunda-feira e o tenista suíço só ratificou sua vantagem sobre os demais concorrentes, acumulando 6.975 pontos. Nas três primeiras posições do Ranking de Entrada não houve mudanças. Rafael Nadal e Lleyton Hewitt continuam na perseguição a Federer, mas a vantagem ainda é grande: 2.655 pontos sobre o espanhol Nadal e 3.465 sobre Hewitt, ou seja, quase o dobro de pontos. Quanto aos brasileiros, Ricardo Mello continua sendo o melhor colocado. É 56.º no Ranking de Entrada (675 pontos) e 84.º na Corrida dos Campeões (57 pontos). Gustavo Kuerten despencou: perdeu onze posições no Ranking de Entrada, agora sendo o 352.º (85 pontos), além de cair uma posição na Corrida dos Campeões, ficando como 143.º (16 pontos).