Federer dá aula e avanca às semifinais Nos grandes momentos, o jogo de Roger Federer costuma aparecer mais. Até agora, no US Open, o tenista suíço estava devendo uma apresentação de número 1 do mundo. Mas, nesta quinta-feira, ele garantiu sua vaga nas semifinais com uma verdadeira aula de tênis no Estádio Arthur Ashe, ao vencer o argentino David Nalbandian por 6/2, 6/4 e 6/1, em apenas 1h40. Sua próxima vítima pode ser o australiano Lleyton Hewiit em partida programada para o chamado Super-Sábado de Flushing Meadow, num encontro que repete a final do ano passado. O proprio Federer vinha reconhecendo que não estava se sentindo bem em Nova York, não via seu jogo fluir. Mas de repente, na partida diante de Nalbandian, justamente no momento em que estava em maiores dificuldades, com uma quebra de serviço atrás, resolveu mostrar todos os seus recursos técnicos e golpes como seu slice (bola cortada) de esquerda que tirou todo o ritmo do adversário. "Foi, sem dúvida, o meu melhor jogo no torneio até agora", disse Federer. "Estou realmente muito feliz com isso" emendou, em entrevista na quadra central, onde mostrou toda sua diplomacia ao comentar a outra semifinal. "Vai ser fantástico para o público ter dois norte-americanos disputando uma vaga para a decisão", afirmou referindo-se a partida entre Andre Agassi e Robby Ginepri.