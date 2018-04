Federer dá aula para Raonic e vai às quartas na Austrália

Federer neutralizou o serviço do jogador de 22 anos e manteve o seu de forma confortável para vencer a partida em 6-4, 7-6 e 6-2 em pouco menos de duas horas.

Depois que o número um do mundo Novak Djokovic esteve à beira da derrota numa eletrizante partida de cinco horas contra o suíço Stanislas Wawrinka no domingo, havia a expectativa de que Federer, segundo cabeça-de-chave do torneio, também enfrentaria dificuldades.

Dono de um saque potente, Raonic venceu um set de Federer nas últimas três vezes em que ambos se enfrentaram, mas isso pareceu nunca ter acontecido no confronto pela quarta rodada em uma fria Rod Laver Arena.

Federer fechou o primeiro set quando Raonic jogou um voleio na rede, o segundo com um golpe brilhante de forehand e o terceiro com mais um winner de forehand.

"Me senti bem lá fora", disse o tenista de 31 anos. "Me movimentei bem, tive boa antecipação e uma boa reação hoje, o que foi chave para as devoluções. No terceiro set, comecei a me sentir muito bem com minhas devoluções."

Federer, 17 vezes vencedor de torneios de Grand Slam e que busca conquistar o Aberto da Austrália pela quinta vez, enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga, sétimo cabeça-de-chave, nas quartas.