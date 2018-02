Federer dá outro show em Wimbledon Em mais uma magistral exibição, um verdadeira aula de tênis, o suíço Roger Federer avançou para a terceira rodada do Torneio de Wimbledon, ao superar o colombiano Alejandro Falla por 6/1, 6/2 e 6/0. Principal favorito ao bicampeonato, Federer é alvo dos maiores elogios na Inglaterra e até mesmo o ex-campeão, John McEnroe - que venceu Wimbledon por três vezes, em 1981, 83 e 84 - não hestitou em dizer que o tenista suíço poderá transformar-se no maior de toda a história. Também o ex-campeão de Wimbledon, o australiano Lleyton Hewitt garantiu vaga na terceira rodada ao superar Irakli Labaze, da Georgia, por 6/4, 6/4 e 6/1. Enquanto Carlos Moya ganhou um jogo difícil diante do checo Radek Stepanek por 6/4, 6/4, 6/7 e 7/5.