Federer dá show e avança em Hamburgo O tenista suíço Roger Federer não encontrou dificuldades para avançar para a terceira rodada do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar nesta quarta-feira o checo Tomas Berdych por dois sets a zero. O número 1 do mundo venceu com parciais de 6/2 e 6/1 em apenas 53 minutos. Na próxima fase, Federer vai enfrentar o espanhol Tommy Robredo, que um pouco antes havia derrotado Gustavo Kuerten, também em dois sets: 6/3 e 6/0. Apesar de tratar-se de uma partida de segunda rodada, a vitória teve sabor especial para Federer. É que Berdych frustrou o sonho olímpico do suíço nos Jogos de Atenas. Venceu o jogo por 2 sets a 1 e tirou Federer da briga pela medalha de ouro. ?Ele arruinou o meu sonho no verão passado?, disse o suíço, que busca o seu sexto título na temporada. O argentino Juan Ignacio Chela também avançou para as oitavas-de-final ao derrotar o sueco Robin Soderling (6-1 e 6-4). Na próxima rodada, enfrenta o britânico Tim Henman, que passou pelo seu compatriota Greg Rusedski (7-6 e 6-4). O argentino Mariano Puerta, por sua vez, foi eliminado ao perder para o russo Nikolai Davidenko por 7-5 e 6-3.