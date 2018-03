Federer dá show e avança em Roma O tenista suíço Roger Federer se classificou para as quartas-de- final do Masters Series de Roma ao derrotar de forma espetacular o espanhol Tommy Robredo. Nesta quinta-feira, o cabeça-de-chave número 4 do torneio massacrou o espanhol com dois sets a zero, em parciais de 6/1 e 6/1, em apenas 45 minutos de jogo. Nas quartas-de-final, Federer vai enfrentar o italiano Filippo Volandri, que também nesta quinta, eliminou o checo Radek Stepanek. Volandri venceu por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4.