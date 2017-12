Federer dá vitória a Suíça na Davis O tenista Roger Federer, número 1 do mundo, deu a Suíça o ponto decisivo para sua vitória sobre a Romênia por 3 a 1 no Grupo Mundial da Copa Davis. Federer venceu Andrei Pavel por 6/3, 6/2 e 7/5 e classsificou seu país, dentro da casa do adversário, para a segunda rodada do torneio. O adversário da Suíça será França ou Croácia.