Federer derrota Ferrero e avança O tenista suíço Roger Federer se classificou nesta segunda-feira para as quartas-de-final do Torneio de Wimbledon, ao derrotar o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0. Cabeça-de-chave número 1, Federer venceu com parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (6). Nas quartas, Federer vai enfrentar o chileno Fernando González, que um pouco antes, havia eliminado o russo Mikhail Youzhny também em três sets: 7-6 (3), 7-6 (5) e 6-3. Outro que avançou para as quartas-de-final foi o francês Sebastien Grosjean, que teve muita dificuldade na partida contra o russo Dmitry Tursunov. Grosjean venceu com parciais de 6-4, 6-7 (5), 6-3, 3-6 e 6-1 e agora vai enfrentar o norte-americano Andy Roddick, que venceu o argentino Guillermo Coria - 6-3, 7-6 (1) e 6-4. Nos outros confrontos das quartas-de-final, o argentino David Nalbandian vai enfrentrar o sueco Thomas Johansson e o australiano Lleyton Hewitt vai pegar o espanhol Feliciano Lopez.