Federer derrota Gasquet e avança às quartas em Paris

Em ritmo de treinamento, o suíço Roger Federer não teve qualquer trabalho para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Paris, na França. Nesta quinta-feira, em uma partida com duração de apenas 1 hora e 5 minutos, o atual número 4 do ranking mundial da ATP derrotou o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4.

Cabeça de chave número 3 da competição e já pensando na disputa do ATP Finals - em Londres, a partir do próximo dia 20 -, Roger Federer eliminou nesta quinta mais um representante local. Na sua estreia, na última quarta, o suíço já havia derrotado o francês Adrian Mannarino, também com muita facilidade.

Na partida, Federer não sofreu em nenhum momento contra Gasquet. No primeiro set, contou com 83% de aproveitamento em seu saque e conseguiu fechar em 6/2. Na segunda parcial, o francês tentou equilibrar as ações, mas não teve forças para superar a técnica do suíço.

Nas quartas de final, Federer vai enfrentar o argentino Juan Monaco, que ganhou do norte-americano Mardy Fish, cabeça de chave número 7. Com uma lesão muscular na perna direita, o tenista dos Estados Unidos teve que desistir quando a partida estava empatada em 1 set a 1 - 6/1 para Fish no primeiro e 7/6 (8/6) para Monaco no segundo - e o norte-americano vencia a terceira parcial por 2 a 1.

Menos mal para Mardy Fish que a sua classificação para o ATP Finals já estava garantida anteriormente. Agora ele terá menos de duas semanas para se recuperar e entrar em quadra na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada. "Os próximos dias serão os mais importantes de minha carreira. Adoraria jogar 100% no final do ano. Vou fazer de tudo para conseguir isso", afirmou o norte-americano.

Quem também se classificou às quartas de final foi o francês Jo-Wilfried Tsonga. Último representante local no Masters 1000 de Paris, o cabeça 6 comemorou a sua classificação ao ATP Finals com a vitória sobre o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Sua próxima missão, no entanto, não será das mais fáceis, já que terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo.

Duplas.Na chave de duplas, acabou o sonho da dupla brasileira Marcelo Melo e Bruno Soares em Paris. Depois de duas boas vitórias na competição francesa, os tenistas mineiros caíram nas quartas de final ao serem batidos pela parceria formada pelo mexicano Santiago González e pelo alemão Christopher Kas por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.