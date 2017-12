Federer desafia Hewitt pelo bi em Houston Com mais uma atuação impecável, Roger Federer derrotou o russo Marat Safin - que era apontado como seu maior rival - num dramático tie break com parciais de 6/3 e 7/6 (20/18) e agora desafia o Lleyton Hewitt pelo bicampeonato do Masters Cup, em Houston. Na outra semifinal, o tenista australiano acabou com a festa americana ao arrasar Andy Roddick por 6/3 e 6/2, num dia em que usou e abusou dos gritos de ´come on´ (vamos). Federer está irresistível. Mesmo diante de um adversário como Safin, que bateu forte, variou o jogo e sempre é muito perigoso, o tenista suíço deixou claro o motivo de ser o atual número 1 do mundo. Com golpes invejáveis, de refinada técnica e muita habilidade não deu chance para o tenista russo tirá-lo do caminho do bicampeonato. Em dia também de muita inspiração, Hewitt nocauteou Andy Roddick. O tenista australiano não deu chance para seu adversário respirar e chega assim a sua terceira final de um Masters Cup, tendo vencido as duas primeiras. Hewitt joga neste domingo ainda mais motivado. Se conquistar o título irá acumular pontos suficientes para roubar a vice liderança do ranking do norte-americano Andy Roddick. Para Federer o bicampeonato não só confirma sua condição de melhor do mundo, como também assegura os mesmos 750 pontos ganhos no ano passado e, como chegaria ao título de forma invicta, irá embolsar um cheque de US$ 1,520 milhão. Federer e Hewitt já são velhos conhecidos. Se enfrentaram por 14 vezes com empate de sete vitórias para cada um. Só que o tenista suíço ganhou as últimas seis, inclusive esta semana no round robin de Houston por 6/3 e 6/4.