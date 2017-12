Federer desiste de torneio preparatório para Wimbledon

O suíço Roger Federer desistiu nesta segunda-feira do Torneio de Halle, tradicional aquecimento para Wimbledon, por estar cansado após a derrota para o espanhol Rafael Nadal, no domingo, na final do Aberto da França, em Paris. "Numa tentativa de prevenir lesões após uma final longa, eu não poderei defender meu título no Torneio de Halle", disse o tenista número um do mundo em seu site oficial. "Espero poder voltar em 2008." Federer conquistou o torneio disputado na grama nos últimos quatro anos, antes de sagrar-se vencedor também em Wimbledon nas mesmas ocasiões. Com isso, o suíço perderá alguns pontos no ranking de Entradas, já que não defenderá o título. Os organizadores disseram que as mudanças do suíço em sua preparação para Wimbledon são decorrência de um problema no músculo adutor, mas um porta-voz da ATP afirmou que a desistência foi por ´fadiga geral´. "Claro que realmente lamentamos isso", disse o co-organizador Ralf Weber. "Roger jogou aqui nos últimos sete anos e deu seu máximo neste torneio. Sei que tomou a decisão com pesar no seu coração. Ele vai voar para Zurique, descansar alguns dias, e provavelmente voar direto para Londres." Federer enfrentaria o belga Olivier Rochus na primeira rodada de Halle. O Aberto de Wimbledon começará no próximo dia 25.