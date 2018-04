Federer desiste do Masters 1000 de Cincinnati e Nadal será o número 1 do mundo

O suíço Roger Federer anunciou nesta segunda-feira a desistência do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O tenista alegou uma lesão nas costas para abandonar a competição, a qual já venceu em sete oportunidades. Melhor para seu maior rival, o espanhol Rafael Nadal, que, assim, vai assumir a liderança do ranking da ATP.

Federer revelou em um comunicado que sentiu uma fisgada nas costas na semana passada, quando disputava o Masters 1000 de Montreal. No Canadá, aliás, o suíço foi vice-campeão, depois de perder na decisão para o jovem alemão Alexander Zverev, de 20 anos, no último domingo.

Atual número 3 do mundo, Federer se tornou o quinto entre os seis primeiros colocados do ranking a abandonar o Masters 1000 de Cincinnati por lesão. Antes dele, já haviam desistido da competição o britânico Andy Murray (número 1 do mundo), o suíço Stan Wawrinka (4º colocado), o sérvio Novak Djokovic (5º) e o croata Marin Cilic (6º), atual campeão.

Com 7.145 pontos no ranking, Federer não poderá ultrapassar Nadal, número 2 do mundo, que tem 7.555. Murray já tinha a perda da liderança garantida desde a semana passada, quando anunciou que não disputaria o Masters 1000 de Cincinnati. Sem poder defender os pontos conquistados no ano passado, o britânico não teria como manter a primeira colocação.

A expectativa, então, era de que Federer e Nadal brigassem pela ponta, mas a desistência do suíço deixou-a no colo do rival. Com isso, Nadal voltará à primeira colocação no ranking da ATP pela primeira vez desde o dia 6 de julho de 2014, independentemente do resultado que obtiver em Cincinnati.

O futuro número 1 do mundo estreia no torneio norte-americano diante do francês Richard Gasquet, que bateu na estreia o australiano John-Patrick Smith por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Já a vaga de Federer ficou com o italiano Thomas Fabbiano, apenas 85.º do ranking, que, assim, já está garantido na segunda rodada em Cincinnati.