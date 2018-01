Federer dispara na liderança do ranking Depois da incrível vitória de virada na final do Masters Series de Miami, no domingo, o tenista suíço Roger Federer ampliou seu domínio no ranking mundial. Agora, ele tem 450 pontos na liderança da Corrida dos Campeões, a lista que conta apenas os resultados desta temporada, em que já conquistou 5 títulos. Com isso, Federer tem quase 200 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no ranking, o australiano Lleyton Hewitt, que tem 253. O suíço também lidera com folga a lista de entradas, com 6.515 pontos contra 4.270 do mesmo Hewitt. O jovem espanhol Rafael Nadal, que esteve perto de derrotar Federer na final em Miami, conseguiu uma boa ascensão com o vice-campeonato. O tenista de apenas 18 anos passou do 6º para o 4º lugar na Corrida dos Campeões e subiu 14 posições na lista de entradas: está na 17ª colocação. Entre os tenistas brasileiros, nenhuma mudança significativa. Na Corrida dos Campeões, Ricardo Mello ganhou 2 posições e é o 53º, enquanto Flávio Saretta perdeu 6 e está na 129ª colocação. Já na lista de entradas, Mello e Saretta caíram uma posição cada um, passando para 54º e 128º lugares, respectivamente. E Guga subiu um posto, ocupando agora a 88ª colocação.