Federer dispara no ranking da ATP O suíço Roger Federer disparou na liderança do ranking de entradas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Na nova lista divulgada nesta segunda-feira o campeão do US Open surge com 6.760 pontos, contra 3.770 do norte-americano Andy Roddick, segundo colocado. O australiano Lleyton Hewitt, vice-campeão do Grand Slam norte-americano, pulou da quinta para a terceira posição. Outro que ganhou duas posições foi o britânico Tim Henman. Semifinalista em Flushing Meadows, Henman saltou da sexta para a quarta posição no ranking mundial. O sueco Joachim Johansson, que eliminou Roddick no US Open e chegou à semifinal, aparece na 16ª posição. O brasileiro Gustavo Kuerten caiu duas posições e é o 23º. A surpresa ficou por conta de Ricardo Mello, que alcançou a terceira rodada no US Open. Ele é o 100º do ranking. Flávio Saretta despencou da 104ª para a 126ª colocação. Na Corrida dos Campeões, Federer também lidera com tranquilidade. Ele soma 1.087 pontos, contra 647 de Roddick. Guga é apenas o 27º, Saretta ocupa o 89º lugar e Ricardo Mello é o 121º classificado. Confira o ranking de entradas da ATP: 1. Roger Federer (SUI) - 6.760 pontos. 2. Andy Roddick (EUA) - 3.770. 3. Lleyton Hewitt (AUS) - 3.055. 4. Tim Henman (GBR) - 2.825. 5. Guillermo Coria (ARG) - 2.820. 6. Carlos Moya (ESP) - 2.670. 7. Andre Agassi (EUA) - 2.140. 8. Gaston Gaudio (ARG) - 1.985. 9. Nicolas Massu (CHI) - 1.760. 10. Sebastien Grosjean (FRA) - 1.685. 11. Juan Carlos Ferrero (ESP) - 1.615. 12. Rainer Schuettler (ALE) - 1.595. 13. Marat Safin (RUS) - 1.590. 14. David Nalbandian (ARG) - 1.575. 15. Andrei Pavel (ROM)- 1.460. 16. Joachim Johansson (SUE) - 1.454. 17. Tommy Robredo (ESP) - 1.415. 18. Dominik Hrbaty (ESL) - 1.393. 19. Nicolas Kiefer (ALE) - 1.350. 20. Paradorn Srichaphan (TAI) - 1.280. 23. Gustavo Kuerten (BRA) - 1.230. 100. Ricardo Mello (BRA) - 425. 126. Flávio Saretta (BRA) - 336. Confira a Corrida dos Campeões: 1. Roger Federer (SUI) - 1.087 pontos. 2. Andy Roddick (EUA) - 647. 3. Lleyton Hewitt (AUS) - 611. 4. Carlos Moya (ESP) - 484. 5. Guillermo Coria (ARG) - 480. 6. Tim Henman (GBR) - 432. 7. Gaston Gaudio (ARG) - 383. 8. Andre Agassi (EUA) - 348. 9. Marat Safin (RUS) - 317. 10. Sebastien Grosjean (FRA) - 274. 11. Tommy Robredo (ESP) - 267. 12. Dominik Krbaty (ESL) - 262. 13. David Nalbandian (ARG) - 260. 14. Joachim Johansson (SUE) - 254. 15. Nicolas Kiefer (ALE) - 248. 16. Fernando Gonzalez (CHI) - 245. 17. Nicolas Massu (CHI) - 234. 18. Juan Ignacio Chela (ARG) - 225. 19. Tommy Haas (ALE) - 204. 20. Andrei Pavel (ROM) - 200. 27. Gustavo Kuerten (BRA) - 181. 89. Flávio Saretta (BRA) - 65. 121. Ricardo Mello (BRA) - 31.