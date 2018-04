Federer diz que apenas tenistas 'ruins' são corruptíveis

O suíço Roger Federer afirmou, neste sábado, que apenas os jogadores mal posicionados no ranking são tentados a serem protagonistas de partidas arranjadas e que aguarda pelo resultado da investigação da ATP. "Com sinceridade, não acho que sejam corretas apostas em um jogador de tênis", disse o suíço antes da divulgação da suspensão de nove meses e da multa de US$ 60.000 (aproximadamente R$ 102 milhões) que a ATP impôs ao italiano Alessio diz Mauro. "Vamos resolver esta situação", acrescentou Federer, que está convencido de que tudo isto terá um final rápido. "Acho que, majoritariamente, são os jogadores que estão mal situados no ranking que têm esta tentação. Jamais fui contatado por alguém", declarou. "Espero que melhores tempos cheguem para o tênis", encerrou o campeão.