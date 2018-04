Federer diz que Sampras estaria entre os 5 melhores do mundo

O número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, declarou que o aposentado Pete Sampras estaria entre os cinco melhores do mundo, se ainda estivesse jogando no circuito profissional da ATP. "É muito difícil ler o serviço dele [Sampras]. E, pelo que senti nestes jogos, ele estaria facilmente entre os cinco melhores do mundo se ainda estivesse jogando", declarou Federer. Sampras se aposentou em 2002, logo após a conquista do Aberto dos Estados Unidos, o 14.º Grand Slam de sua carreira. E, depois de cinco anos, o tenista norte-americano disputou três partidas amistosas com Federer, pela Ásia, com suas vitórias do tenista suíço e uma do norte-americano. Com 12 Grand Slams, Federer espera quebrar a marca de Pete Sampras na próxima temporada e, quem sabe, da melhor forma possível: vencendo os quatro Grand Slams (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Estados Unidos).