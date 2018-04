Federer domina Djokovic e conquista Masters de Cincinnati

Vencedor até então de 15 grand slams, o suíço passeou no primeiro set e virou uma desvantagem de 3-0 no segundo set, obtendo seu quarto título no ano.

"Um bom começo sempre ajuda, e foi o caso hoje," disse Federer durante a entrega do troféu. "Joguei muito bem ontem (contra Andy Murray) também e a semana inteira foi ótima para mim."

O sérvio Djokovic havia derrotado o ex-número um do mundo Rafael Nadal na semifinal de sábado, mas parecia lento no início da partida.

Um segundo game de 13 minutos se mostrou vital para Federer, que quebrou o serviço em 2-0 e novamente dois games depois, o que o ajudou a levar o primeiro set.

Djokovic, vice-campeão no ano passado, reagiu bem no início do segundo set e quebrou o serviço de Federer no segundo game, abrindo 3-0.

Mas o suíço devolveu a quebra dois games mais tarde e forçou mais três break points no oitavo game, quando o sérvio ainda resistia.

Um erro de forehand raro de Federer deu a Djokovic um set point em 5-4, mas o primeiro do ranking o salvou com um belo saque.

Depois de fazer 5-5, Federer quebrou Djokovic novamente e confirmou seu serviço, levando seu 16 título de Masters Series e seu 61 troféu.

Djokovic disse: "Ele foi bom demais hoje. Mas os últimos dois anos em Cincinnati foram fantásticos para mim."