Federer e Agassi duelam em Melbourne A partida mais esperada do Australian Open acontecerá na terça-feira, pelas quartas-de-final. O suíço Roger Federer e o norte-americano Andre Agassi venceram seus jogos neste domingo e vão se enfrentar na próxima rodada do torneio, o primeiro do Grand Slam na temporada. Número 1 do mundo e maior nome da nova geração, Federer não teve muito trabalho para vencer mais um jogo em Melbourne. Contra Marcos Baghdatis, do Chipre, fez 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4). Já Agassi, representante da velha geração e dono de 4 títulos do Australian Open, encarou um adversário complicado nas oitavas-de-final. O sueco Joachim Johansson chegou a acertar 51 aces no jogo, mas o norte-americano de 34 anos levou a melhor: 6/7 (4/7), 7/6 (7/5), 7/6 (7/3) e 6/4. Outro jogo das quartas-de-final da chave masculina já está definido. O russo Marat Safin ganhou do belga Olivier Rochus, por 4/6, 7/6 (7/1), 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2), e enfrentará o eslovaco Dominik Hrbaty, que eliminou o sueco Thomas Johansson por 7/5, 6/3 e 6/1.