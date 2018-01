Federer e Bjorkman decidem título O tenista sueco Jonas Bjorkman e o suíço Roger Federer vão disputar neste domingo o título do torneio de Marselha. Eles garantiram a classificação ao vencerem, respectivamente, o francês Nicolas Escude (por abandono devido a uma lesão no músculo) e eslovaco Karol Kucera por 7-6 (7/5) e 6-3. A competição distribui US$ 500 mil em prêmios.