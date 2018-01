Federer é campeão do Torneio de Dubai Roger Federer conquistou neste domingo mais um título do ATP: o Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao vencer na final o croata Ivan Ljubicic (n.º 8) por 6/1, 6/7 (6/8) e 6/3. Com esta vitória, o suíço, atual tenista número um do mundo, ganha mais pontos para os rankings da entidade. Este torneio distribuiu cerca de US$ 1 milhão em prêmios.