Federer é campeão em Hamburgo O tenista suíço Roger Federer conquistou o título do Masters Series de Hamburgo, neste domingo pela manhã, ao derrotar o russo Marat Safin por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/4, em duas horas de jogo. Com este resultado, Federer, que recebeu US$ 372 mil, vai aparecer em segundo lugar na Corrida dos Campeões, nesta segunda-feira, um ponto atrás de Safin, o líder. Esta foi a segunda final em torneios do Masters Series de Federer. Na primeira, o tenista, de 20 anos, perdeu para o norte-americano Andre Agassi, em Miami. "Realmente, hoje eu joguei muito bem", afirmou, entusiasmado. Safin, que recebeu US$ 196 mil, perdeu pela segunda vez na final de Hamburgo. Em 2000, o russo, de 22 anos, foi derrotado pelo brasileiro Gustavo Kuerten. "Sem dúvida, ele (Federer) foi o melhor e mereceu a vitória."