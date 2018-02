Federer é campeão em Indian Wells O tenista suíço Roger Federer confirmou neste domingo que o australiano Lleyton Hewitt está entre os seus ?fregueses? preferidos. O número 1 do mundo venceu o adversário por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 6-4 e conquistou o título do Masters Series de Indian Wells. Essa foi a sétima vitória consecutiva de Federer sobre Hewitt.